“Ele mexeu com minha namorada e mostrou o dedo para mim”, diz assassino de menor

Jeferson Alexandre de Oliveira, 23, o ‘Jefinho’, justificou o assassinato de Rafael Lopes da Rocha, 14, ao fato dele ter olhado para a sua namorada e depois lhe mostrado o dedo do meio. Informações feitas pelo site Dourados News na tarde de ontem (20), pouco depois que policiais da Defron, efetuaram a sua prisão.

“Estava passando com minha namorada perto da escola onde ele estuda e ele começou a olhar. Perguntei o que tinha perdido, ele mostrou o dedo para mim. Ele estava em mais gente, então fui embora”, disse o autor dos disparos, ouça o áudio abaixo.

CRIME

O crime ocorreu no dia 19 de junho passado. Rafael estava com a família numa pizzaria localizada no Parque das Nações II, quando Jefinho se aproximou e efetuou vários disparos de pistola 9 milímetros.

Os disparos acertaram o adolescente na cabeça, pescoço, peito, barriga e dois no braço direito. No atentado, a irmã do adolescente de oito anos também acabou ferida com um tiro nas pernas.

“Aconteceu que no dia eu estava tomando uma cerveja e ao descer para minha casa eu vi ele lá (…) só cheguei e atirei, não cheguei a conversar com ninguém, não”, contou o rapaz.

Ao ser questionado sobre a arma a qual teria usado para assassinar o adolescente, Jefinho disse ter perdido num dos túneis de acesso ao bairro onde ocorreu o fato.

O autor foi preso um mês depois do crime, na casa de um amigo, no bairro Dioclécio Artuzi.

Depois do crime, Jeferson disse ter fugido para o município de Angélica e ontem, foi até a casa do conhecido.

Após a prisão ele foi encaminhado à delegacia do SIG, ouvido e depois preso pelo homicídio. As investigações sobre o fato continuam.

