Eleição de 2018 coloca secretários de Azambuja já de olho

As eleições de 2018 colocaram alguns do PSDB e da intimidade do gabinete do governador Reinaldo Azambuja de olho nas eleições de 2018. Sergio de Paula, Chefe da Casa Civil coordenou a campanha municipal no interior onde o partido conquistou 36 prefeituras. Ele é um dos integrantes da equipe de primeiro escalão mais próximo de Azambuja e, portanto, nome forte para concorrer a deputado federal com apoio dos prefeitos do partido e de aliados.

Sergio de Paula não se encontra sozinho no PSDB com planos de disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Poderá ter dentro do partido a concorrência do secretário estadual de Administração, Carlos Alberto Assis. Os dois manifestaram interesse de ser deputado federal. Contudo a aposta de Assis para sustentar o seu plano político era a eleição da vice-governadora Rose Modesto (PSDB) para então Prefeitura de Campo Grande. Coordenou a campanha e não obteve vitória na disputa da Prefeitura com o Marcos Trad (PSD), eleito Prefeito de Campo Grande.

Sem Campo Grande, Assis terá de buscar alternativas para viabilizar o seu projeto político, porque poderá ser sufocado na Capital com eventual candidatura da vice-governadora para deputada federal. Até o momento, ela não está incluída no plano de concorrer à reeleição na chapa de Reinaldo Azambuja. A vaga pode ser ocupada por partido aliado, porque o cenário político em 2018 será totalmente diferente ao de 2014 quando derrotou o então senador Delcídio do Amaral (PT) na disputa para governador.

