Eleita a Nova Diretoria da Assomasul, com prefeito de Bataguassu na presidência

O prefeito de Bataguassu, Arlei Caravina (PSDB), foi eleito com 73 votos favoráveis e um negativo a presidente da Associação dos Municípios de Mato grosso do Sul (Assomasul). Eleição realizada na tarde de hoje e prefeito concorreu em chapa única.

Caravina vai substituir o atual presidente, Juvenal de Assunção Neto (PSDB), ex-prefeito de Nova Alvorada do Sul, que comandou a associação no último biênio.

De acordo com assessoria de imprensa da Assomasul, chapa foi eleita com 73 votos favoráveis, um negativo e quatro justificativas de prefeitos que não puderam comparecer, contabilizando 78 votos. Costa Rica não é filiada e, por este motivo, não vota. Chapa única foi formada com aval de todos os prefeitos e montada contemplando todos os partidos e regiões do Estado.

Caravina agradeceu o voto de confiança e afirmou que terá apoio da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional para solucionar as demandas dos municípios na esfera federal.

“Agradeço a todos pela confiança em mim depositada e prometo fazer da Assomasul uma instituição forte, que ajude a melhorar a arrecadação dos municípios, bem como estreitar as relações com os órgãos governamentais, como MPE [Ministério Público Estadual] , TCE [Tribunal de Contas do Estado] e o próprio governo do Estado”, disse.

Diretoria Executiva da chapa “Assomasul Unida” é composta pelos seguintes prefeitos:

Presidente: Pedro Arlei Caravina (PSDB) – Bataguassu

1º Vice-presidente: Rogério Rodrigues Rosalim (PSDB) – Figueirão

2º Vice-presidente: Manoel dos Santos Viais (PR) – Caracol

Secretário geral: Jeferson Luiz Tomazoni (PMDB) – São Gabriel do Oeste

2º Secretário: Délia Godoy Razuk (PR) – Dourados

3º Secretário: Marcelo de Araújo Ascoli (PSL) – Sidrolândia

Tesoureiro Geral: Eraldo Jorge Leite (PSB) – Jateí

2º Tesoureiro: Alexandrino Arévalo Garcia (PR) – Aral Moreira

Diretoria Auxiliar

Diretor de Relações Públicas: Marlene de Matos Bossay (PMDB) – Miranda

Diretor de Assuntos Municipalista: Aluízio Cometki São José (PSB) – Coxim

Diretor de Patrimônio: Edvaldo Alves Queiroz (PDT) – Água Clara

Diretor de Saúde: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira (PSDB) – Amambai

Diretor de Cultura: Jean Sérgio Clavisso Fogaça (PEN) – Douradina

Diretor Esportivo: Roberto Tavares Almeida (PSDB) – Taquarussu

Conselho Fiscal

Álvaro Nackle Urt (DEM) – Bandeirantes

Mário Alberto Kruger (PSC) – Rio Verde de Mato Grosso

Marceleide Hartemam Pereira Marques (PMDB) – Antônio João

Suplentes

Patrícia Denerusson Nelli Margatto Nunes (PSDB) – Iguatemi

José Fernando Barbosa dos Santos (PSB) – Selvíria

Cleidimar da Silva Camargo (PSDB) – Rio Negro

Comentários