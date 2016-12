Em 2017 Câmara e Prefeitura de Campo Grande devem fazer as pazes

Opinião é do presidente da Câmara, João Rocha, que disputa a reeleição.

Diante da nova posse do Prefeito em Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), em 1º de janeiro poderá representar uma retomada da harmonia entre os poderes legislativo e executivo. João Rocha, presidente da Câmara afirmou ao G1 MS que o prefeito eleito tem dado demonstração que está disposto a dialogar e ter um relacionamento mais próximo com os vereadores.

Declarou o Presidente “Tenho certeza de que a relação institucional será extremamente positiva. O prefeito eleito fez cinco visitas à Câmara e temos vereadores acompanhando os trabalhos da comissão de transição”

Vereador reeleito, João Rocha é candidato a permanecer na Presidência do parlamento no biênio 2017-2018. A eleição para a Mesa Diretora será realizada no dia 1º de janeiro, às 19h, logo após a posse dos vereadores e do prefeito.

