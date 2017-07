Em ação coordenada, MST ocupa fazendas de Maggi, Ricardo Teixeira e amigo de Temer

Em uma ação coordenada na madrugada e manhã de hoje (25) o MST ocupou ao menos cinco fazendas em vários estados do País.

Dentre as propriedades rurais estão a do ministro da Agricultura Blairo Maggi, do ex-presidente da CBF Ricardo Teixeira e do coronel João Baptista Lima, ligado ao presidente Michel Temer.

Pelo Facebook, o grupo também anuncia ocupação na Fazenda Junco, em Teresina, de propriedade do atual presidente do PP, Ciro Nogueira.

Em nota, o MST informou que a ação é contra os chamados “corruptos ruralistas” e integra jornada nacional de luta pela reforma agrária e contra o aumento da violência no campo. Nenhum dos proprietários rurais se manifestaram oficialmente sobre as ocupações.

