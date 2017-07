Em assembleia geral nesta quarta-feira categoria decide sobre proposta salarial do governo

A FETEMS realiza uma assembleia geral nesta quarta-feira(26), às 14 horas, na sede da entidade. O objetivo é deliberar se a categoria aceita ou não a proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo do Estado para os(as) trabalhadores(as) em educação da Rede Estadual de Ensino Público.

A reunião contará com a presença dos delegados de cada município, representantes dos 74 SIMTEDs (Sindicatos Municipais dos Trabalhadores em Educação), vice-presidentes das 14 regionais e delegados de base da CNTE(Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação).

Os(as) trabalhadores(as) em educação cobram o cumprimento da Lei Federal 11.738/2008, que determina o reajuste de 7,64% nos salários, e da lei complementar estadual nº 200 de 13 de julho de 2015. Essa última legislação integraliza o Piso por 20 horas até o ano de 2021.

Já foi definido com o Governo:

– O governo garante o pagamento do reajuste de 7,64% em 2017;

– Mantém a convocação da mesma forma que no primeiro semestre;

– Não haverá alteração no Estatuto da categoria.

Foi estabelecido com o Governo do Estado a criação de uma Comissão para debater aspectos ligados aos funcionários administrativos em educação.

“A decisão final sobre a proposta do governo é da categoria, que estará reunida na plenária da assembleia geral. Os(as) delegados(as) representando cada município é que votarão se aceitam ou não a proposta do governo do estado em relação ao reajuste salarial”, ressalta o presidente da FETEMS, professor Jaime Teixeira.

