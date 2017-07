Em assembleia na ACP, professores de Campo Grande aceitam proposta do governo sobre Lei do Piso

A decisão de Campo Grande será levada para a Assembleia Geral na Fetems, que acontece amanhã (26), às 14h, na sede da Federação.

Os professores da Rede Estadual de Ensino de Campo Grande aprovaram, em Assembleia Geral nesta terça-feira (25), na ACP, a proposta de repactuação da Lei Complementar nº 200, apresentada pelo governo do Estado. A decisão de Campo Grande será levada para a Assembleia Geral na Fetems, que acontece amanhã (26), às 14h, na sede da Federação.

A assembleia na ACP marcou o início da greve da educação na Rede Estadual de Ensino que foi definida no dia 30 de junho. A direção da ACP iniciou a assembleia desta terça-feira, às 8h, apresentando o histórico da negociação com o governo, desde janeiro deste ano. Após conhecer a última proposta apresentada nesta segunda-feira, os professores passaram a debater os prós e contras do documento (Veja a proposta no fim da matéria).

“Diante da conjuntura atual, o melhor caminho é aceitar a proposta. Esse ano nós já fomos para a luta várias vezes. Temos que saber o momento de recuar e de avançar, e nesse momento, acredito que seja melhor aceitar a proposta, porque nós já lutamos muito e, por hora, foram esgotadas as demais possibilidades”, avalia a professora Madalena Pereira da Silva, da EE Elvira Mathias de Oliveira.

Já para o professor Eugênio Medeiros de Barros, a repactuação da Lei do Piso abre precedentes perigosos para os direitos dos trabalhadores. “Aceitar, novamente, uma alteração na Lei 200 significa aceitar o fato de que poderemos acatar uma nova mudança no ano que vem. A minha preocupação e dos demais colegas das escolas onde trabalho é que no ano que vem o governo faça a mesma coisa. Tudo bem que a conjuntura não está favorável, mas dada a situação de propinas, a eterna possibilidade de desvios de verbas, não tem condições de aceitarmos mais uma alteração numa legislação que já foi aprovada”, observa o professor Eugênio.

Depois de analisar todas as circunstâncias, os professores votaram pela aceitação da proposta. “Neste momento, não é aquilo que a categoria almejava, que é o cumprimento integral da Lei 200, mas nós partimos de uma negociação com índice zero em janeiro e chegamos à correção dos 7,64% dentro do ano, sendo assim, a categoria entendeu que houve avanço. Claro que nós queremos mais e para isso é necessário que a categoria se mantenha unida. É aqui no sindicato que fazemos o debate, a luta e, de fato, concretizamos a valorização profissional dos professores”, analisa o presidente da ACP, professor Lucílio Nobre.

Após a votação, os professores de Campo Grande definiram os 45 delegados que representarão a posição da ACP na assembleia geral da Fetems, nesta quarta-feira (26).