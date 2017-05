Em Brasília, prefeito se reúne com Ministro das Cidades

Marquinhos Trad (PSD) está indo a Brasília (DF) hoje (24) para se reunir com Bruno Araújo (PSDB), ministro das cidades. O prefeito salientou que o diálogo será sobre o projeto de habitações sociais e também incluirá na pauta sobre a obra da Avenida Ernesto Geisel.

Esta é a segunda vez que Marquinhos vai a Capital Federal para conversar com o ministro sobre os projetos de habitação. No dia 18 deste mês Marquinhos esteve também em Brasilia, mas devido à crise política e a delação dos donos da JBS, Joesley Batista na Operação Lava Jato o encontro foi cancelado. O ministro chegou a dizer que iria sair do cargo, mas voltou atrás e continuou no comando da pasta.

Além de ir a Brasília, o prefeito também deverá se dirigir a São Paulo por conta de um motivo particular.

Marquinhos não deu detalhes das agendas.

