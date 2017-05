Em Brasília, Vereador Papy acompanha prefeito durante assinatura de contrato com BID

Nesta sexta-feira (12), o vereador Papy foi a Brasília acompanhar o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, para a assinatura do contrato de US$ 56 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para revitalização do Centro de Campo Grande. O projeto, chamado de Reviva Centro, garante cara nova à Capital, com expectativa de que o Centro deixe de ser um local de passagem e se apresente como nova opção de convivência em Campo Grande.

Para o vereador, este é um grande momento para a cidade e a participação da Câmara é fundamental para a execução e andamento de todo o processo. “Com o contrato assinado, a prefeitura deverá preparar a licitação para dar início a obra já no segundo semestre deste ano. Sendo assim, acompanharemos cada etapa visto que são investimentos significativos que irão garantir acessibilidade, paisagismo, mobiliário urbano e requalificação de pontos turísticos de Campo Grande, sem contar a história da cidade que também será resgatada. Teremos uma Campo Grande com ambiente mais agradável, no qual resultará em mais movimento para e economia e melhor qualidade de vida pra toda a população”, apontou Papy.

O projeto prevê mudanças estruturais na área central, que vão trazer mais conforto e modernidade aos comerciantes e moradores da região, com requalificação da Rua 14 de Julho e suas transversais. O montante financiará drenagem, pavimentação, esgoto, calçada, arborização e nova iluminação na Rua 14 de Julho, entre a Fernando Corrêa da Costa e a Mato Grosso.

A cerimônia contou com a participação do representante do BID, Hugo Florez Timoran, senador Pedro Chaves, deputado Carlos Marun, vereadores João César Mattogrosso e Odilon de Oliveira, os secretários de Cultura e Turismo, Nilde Brum, e de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain.

Comentários