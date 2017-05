Em Curitiba, Lula depõe a Moro sobre caso do tríplex

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente será interrogado pelo juiz Sérgio Moro, responsável por ações da Lava Jato na primeira instância da Justiça hoje (10). A audiência deve ter início às 14h na sede da Justiça Federal em Curitiba. É o primeiro depoimento de Lula na presença de Moro e na condição de réu.

Lula é acusado neste processo de receber R$ 3,7 milhões em propina da empreiteira OAS. Em troca ela seria beneficiada com contratos com a Petrobras. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), a OAS destinou ao ex-presidente um apartamento tríplex, em Guarujá (SP), fez reformas neste mesmo imóvel e também pagou a guarda de bens de Lula em um depósito da transportadora Granero.

O ex-presidente foi denunciado pelo MPF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em 14 de setembro de 2016. Seis dias depois, a Justiça aceitou a denúncia, e Lula e outras sete pessoas viraram réus. Entre eles, estava a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em fevereiro deste ano.

Lula tem negado o recebimento de propinas desde que foi denunciado. A defesa diz que o MPF não tem provas que sustentem a denúncia.

Os advogados, salientaram que a mulher de Lula tinha uma cota no condomínio do triplex, mas a vendeu quando a OAS assumiu a obra. Eles alegam que Lula e Marisa chegaram a visitar o apartamento citado na denúncia porque planejavam comprá-lo o que acabou não ocorrendo. A defesa também nega irregularidades no apoio oferecido pela empreiteira para guardar os bens do ex-presidente.

Os advogados de Lula, na tarde de terça-feira (9) entraram com três recursos no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que havia negado pedidos da defesa para adiar o depoimento. Até a manhã desta quarta não havia decisão sobre os recursos.

