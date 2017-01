Em despedida, Obama incentiva americanos a participar ativamente da democracia

Conforme haviam adiantado seus assessores, o tom do discurso foi basicamente otimista. “Nossa juventude e disposição, nossa diversidade e abertura, nossa incansável capacidade de arriscar e reinventar significam que o futuro deve ser nosso”, disse.

Ao falar sobre a diversidade cultural do país, o presidente fez um apelo para que as pessoas se coloquem no lugar das outras. E citou um famoso livro de Harper Lee, “O Sol é Para Todos”, que trata da discriminação racial no Sul dos EUA. Nele, um dos personagens diz: “Você nunca realmente entende uma pessoa até que você considere as coisas do ponto de vista dela … até que você entre em sua pele e ande com ela por aí. “