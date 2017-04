Em entrevista na Super Rádio Difusora, vereador Francisco destaca união de colegas na Câmara

“Nós somos todos irmãos. Formamos na Câmara Municipal de Campo Grande uma grande família, liderada pelo presidente da Casa, Professor João Rocha”, destacou o vereador Francisco Gonçalves de Carvalho, do PSB, durante entrevista concedida ao jornalista B. de Paula Filho, na Difusora Pantanal, que está no exercício do primeiro mandato outorgado pela manifestação de 3.005 votos que confiaram na sua proposta de trabalho.

Durante a entrevista o vereador veterinário Francisco foi enfático afirmar que “trabalhar em prol de Campo Grande é o compromisso de todos os colegas de legislativo”.

Para devolver o sorriso aos campo-grandenses que estão desempregados, que estão passando por necessidade, que estão sem teto, enfim, que foram alcançados pela crise econômica, o caminho, de acordo com o Vereador, depende da atração de novos empreendimentos na cidade. ”Eu e os vereadores João Rocha e Odilon de Oliveira Filho estamos tentando trazer para Campo Grande a Universidade Presbiteriana Mackenzie”, antecipou a informação.

Vereador Francisco acredita que a geração de emprego e renda se tornará realidade assim que o prefeito Marquinhos Trad conseguir contornar a crise que atualmente compromete todos os setores da administração.

Saúde animal

Confiante de que a atual administração fazer muito pela saúde animal, Vereador Francisco aproveita para cumprimentar a nova coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, a médica veterinária Iara Helena Domingos, funcionária concursada da Secretaria Municipal de Saúde desde 1998. “Vamos ajudá-la no que for possível para assegurar na implantação do Conselho Municipal do Bem Estar Animal”, finalizou o Vereador.

