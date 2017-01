Em lugares paradisíacos, alugar casa de desconhecido pode ser renovador

Ainda dá tempo de aproveitar as férias na casa dos outros. Pela internet muita gente tem alugado imóveis em lugares que, de tanta beleza, valem só pela contemplação. Seja para se divertir ou novas experiências, para quem busca descanso é uma ótima alternativa.

E isso vale para dentro e fora do País. Quem não quiser ir tão longe, Campo Grande também disponibiliza casas aconchegantes para uma temporada, sozinho ou em família.

A publicitária Beatriz Godoy, de 23 anos, resolveu terminar as férias de um jeito diferente longe daqui. Alugou uma casa pelo Airbnb, um site que possibilita a comunicação entre turistas do mundo inteiro e donos de imóveis. Escolheu um lugar calmo, onde pudesse dividir a experiência do yoga e conhecer novas pessoas.

“Estava no litoral do Paraná com minha família, mas como todo mundo foi embora antes e eu tinha mais uns dias, procurei um local que tivesse uma proposta para meditação e yoga. Encontrei um lar maravilhoso. Aluguei um quarto e durante 3 dias pude conhecer e trocar experiências com uma família linda e espirituosa, cheia de amor e conhecimento”, descreve.

Pela companhia, Beatriz preferiu alugar apenas um quarto e conviver com a família na casa. A ideia segundo ela, veio do coração. “Foi do dia pra noite que eu pensei. E nunca tinha ido para um lugar com pessoas que não conheço. Me senti muito bem e fui bem recebida”, lembra.

Em um lugar calmo e tranquilo, rodeada pela natureza, Beatriz encontrou vantagem até nos custos. “Gastei R$ 42,00 por noite, com direito a café da manhã. Mas como a dona iria cozinhar as outras refeições, me convidou para comer com eles e o pagamento poderia ser uma contribuição espontânea. Achei tudo um valor muito bom, até porque, meu único objetivo era meditar, relaxar e fotografar. Ainda aproveitei para visitar os pontos turísticos”, descreve.

Para quem deseja ficar mais reservado, há opção de alugar a casa inteira. O publicitário Thiago Akira, de 34 anos, passou 10 dias em viagem ao Uruguai. Pela internet, alugou imóveis que são de deixar qualquer um encantado. “Experiência que só encontramos pela internet. A gente conseguiu aproveitar. A viagem já estava programada, mas só vimos as casas duas semana antes de partir. Demos prioridade a um espaço diferente, próximo ao campo e à natureza”.

Thiago diz que foi uma das melhores experiências, com encontro de uma paisagem surreal. “Escolhemos uma casa na árvore em uma propriedade rural, muito perto da natureza e bem isolado da cidade. À noite, o céu ficava todo estrelado. Ali, curtindo a casa, você se sente como um morador local. A vantagem de ter a casa só para você é poder preparar a própria comida e curtir todo espaço”, comenta.

Os preços sobem um pouco, mas com algumas pesquisas é possível encontrar casas a um valor em conta para uma super viagem. “Gastamos cerca de R$ 260,00 a diária, parece muito, mas vale pelo conforto. Inclusive eu faria novamente”.

E por R$ 275,00 dá para ficar em uma casa mágica, na região de Puglia, na Itália, em antigas construções de pedra, com telhados cônicos e longe do ritmo acelerado cidade em um local de natureza intocada.

Já na França, por R$ 553,00 tem mansão com piscina e terraço com vista para uma floresta.

Em Campo Grande também achamos alguns lares aconchegantes e perto da natureza, por dia, o aluguel custa entre R$ 70 a R$ 280,00 com opção de quartos compartilhados ou aluguel da casa inteira.

