Em Nota Sindicado esclarece que agente matou jovem após apanhar durante um Show na Capital

O Sinapf/MS em nota disse que o agente que matou Adilson Ferreira dos Santos, 23 anos após o show no estabelecimento do Shopping Bosque dos Ipês declarou em nota que: o agente teria sido jogado ao chão e sendo agredido por um grupo com socos e pontapés.

Ainda de acordo com o agente a briga se iniciou após o mesmo reclamar que um grupo estava querendo furar a fila do banheiro. Ao retornar para o camarote foi atingido com um soco nas costas e quando caiu na escadaria o grupo desferiu chute e pontapés. Na tentativa de se livrar das agressões o agente desferiu um disparo que atingiu Adilson no tórax que o morreu no local.

A nota ainda esclarece que Joseilton possui porte de arma de fogo em todo o território nacional e que todos os agentes possuem treinamento física, psicológico rígido quando a utilização de arma de fogo.

Comentários