Em Nova Alvorada do Sul Lidio Lopes participa da inauguração da Unidade do Corpo de Bombeiro

O deputado estadual Lidio Lopes (PEN) esteve na manhã de ontem (29) em Nova Alvorada do Sul durante inauguração do primeiro Quartel Comunitário do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. A unidade é fruto da parceria do Governo do Estado com a Prefeitura. O Governo do Estado disponibilizou militares e equipamentos. A Prefeitura, por sua vez, locou o prédio onde o quartel irá funcionar e pôs à disposição 16 servidores, que irão se revezar em equipes de três pessoas 24h. O trabalho deles será dar suporte aos bombeiros.

“Quando parcerias como essa do governo do Estado e prefeitura de Nova Alvorada do Sul são realizadas, ganha o município, ganha o Estado, e o melhor, ganha a população”, afirmou o deputado Lidio Lopes, na solenidade de inauguração.

“É no momento da crise que nós temos que buscar as parcerias, buscar resolver os problemas da sociedade. E aqui está um bom exemplo a ser seguido, que é a criação dessa unidade dos Bombeiros comunitários do Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, no seu pronunciamento.

Para o prefeito Arlei Barbosa, a parceria com o Governo tem permitido ao município viver um momento ímpar. “A instalação dos bombeiros na cidade dá mais qualidade de vida e torna o ambiente mais seguro”, comemorou.

O Comandante-geral do Corpo de Bombeiros em MS, Esli Ricardo de Lima, destacou que os militares que irão integrar o primeiro quartel do município estão devidamente preparados para atender a todas as situações que coloquem em risco a vida ou o patrimônio no município.

A estrutura inaugurada em Nova Alvorada do Sul conta com duas viaturas operacionais, sendo um carro de incêndio e um pré-hospitalar para ajudar também em buscas e salvamentos. Outras duas viaturas administrativas estarão à disposição, além de oito bombeiros que atuarão com suporte dos 16 bombeiros comunitários treinados pela Prefeitura.

