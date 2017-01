Em operação no sistema prisional, Gaeco cumpre mandados dentro e fora de presídio

Equipes do Batalhão de Choque e do Bope da Capital participam de ação

Operação Xadrez do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpre mandados de prisão, busca e apreensão e condução coercitiva no Estabelecimento Penal de Corumbá e também fora do presídio, na mesma cidade.

Ao todo, segundo a assessoria de imprensa do Ministério Público, são 22 mandados, maioria deles de busca e apreensão.

Para auxiliar o trabalho dos promotores em Corumbá, equipes do Batalhão de Choque (BPChoque) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) de Campo Grande estão na cidade desde as primeiras horas do dia.

A princípio, apesar de não haver confirmação do MP, Corumbá é a única cidade onde os mandados são cumpridos. O objetivo da operação é combater crimes no sistema prisional do Estado.

Diretor-presidente da Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen), Ailton Stropa disse ao Portal Correio do Estado que nenhuma informação sobre a operação pode ser repassada à imprensa.

Fonte: Correio do Estado

Comentários