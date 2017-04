Em protesto, indígenas bloqueiam BR-163

Na manhã de hoje (25/04) cerca de 150 indígenas bloqueiam a BR-163, na saída para Cuiabá, causando um congestionamento de 10 km.

A pista está bloqueada desde as 5 horas da manhã. Diversos galhos na pista interditam a passagem de veículos pelas duas vias da rodovia. Só as 8h15 o fluxo foi liberado, mas em seguida houve novo bloqueio.

Os Índios Terenas reivindicam a permanência do presidente da Funai, Toninho Costa. Os indígenas afirmaram que existe a pressão de parlamentares para que Toninho deixe o cargo.

A segunda pauta é a agilidade na nomeação de Henrique Dias na superintendência em Mato Grosso do Sul. A indicação é da lideranças indígenas do Estado.

