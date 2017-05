Em reunião sobre balanço de obras, deputado Coronel David solicita investimentos na região sudoeste do Estado

A expectativa, segundo Miglioli, é a construção de 220 quilômetros de rodovias novas em quatro anos

O deputado estadual Coronel David (PSC) participou na manhã desta quarta-feira (10) de uma reunião com o Secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo Miglioli, juntamente com outros parlamentares, onde foi apresentado o balanço dos últimos 28 meses de projetos, obras e ações que ainda serão executadas pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, o secretário definiu como essencial trabalhar com planejamentos concretos para atender as demandas necessárias ao Estado em relação a obras e infraestrutura. “A atual administração não trabalha com pacotes de obras. Nosso planejamento teve início em 1º de janeiro de 2015 e vai até 31 de dezembro de 2018. Os programas estão divididos em Obra Inacabada Zero, Manutenção, Prateleira de Projetos, Infraestrutura Urbana, Pontes de Concreto e Construção e Restauração de Rodovias”, destacou.

Das 214 obras inacabadas, 206 foram concluídas e oito estão em andamento. “A grande fonte financeira é o Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul), no entanto, não é o suficiente para realizarmos todas as obras programadas. Por isso, criamos um acervo de projetos executivos para que, ao obtermos uma nova fonte, seja via Governo Federal ou financiamentos, eles estão prontos. Hoje temos uma prateleira de projetos que gira em torno de R$ 2,5 bilhões”, disse o secretário.

O deputado Coronel David considerou o encontro produtivo e aproveitou a oportunidade para solicitar informações a respeito da previsão de investimentos e manutenções nas rodovias que ligam Amambai a Caarapó e Bataguassu a cidade de Santa Rita do Pardo. “Considerei essa reunião muito importante e esclarecedora para a Casa de Leis. Aproveitei a ocasião para dizer ao secretário que percorri neste fim de semana as rodovias que ligam as cidades de Amambai e Caarapó e a de Bataguassu e Santa Rita do Pardo e percebi que a situação está preocupante, pois não está adequada e consequentemente torna-se perigosa para quem transita por ela. Gostaríamos de saber qual a previsão dos projetos e planejamentos do Governo em relação a melhorias nas condições dessas rodovias, pois elas atendem um escoamento agrícola importante na região e também as pessoas que precisam se deslocar as cidades vizinhas”, disse o deputado.

O secretário Marcelo Miglioli garantiu que em breve, investimentos serão feitos nessas rodovias questionadas. “Com relação a essas rodovias, elas estão nas prioridades do Governo, estão passando por processo de licitação desses contratos, que está em faze de documentação e sabemos esses processos são complexos e demorados, mas assim que esse processo foi concluído, as obras serão iniciadas, pois já temos aportes financeiros garantidos, existe uma consistência técnica muito grande e tenho certeza que finalizando esse trâmite, esses problemas sejam solucionados”, disse o secretário.

Com o aporte financeiro em torno de R$ 28 milhões da Defesa Civil e R$ 54 milhões de recursos próprios do Estado serão construídas 80 pontes de concreto. Os contratos abrangerão o vigamento. A expectativa, segundo Miglioli, é a construção de 220 quilômetros de rodovias novas em quatro anos. Sobre a infraestrutura urbana, serão mais de R$ 477 milhões em investimentos.

Comentários