Em Ribas do Rio Pardo, deputado João Grandão apoia lei municipal de capoeira

O deputado estadual João Grandão esteve em Ribas do Rio Pardo na noite de quarta-feira (5) onde assistiu uma apresentação de capoeira e acolheu algumas demandas do Executivo Municipal.



O parlamentar recebeu do prefeito Paulo César Lima Silveira (Paulo Tucura) e da Secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Célia Regina Ribeiro, um ofício solicitando emenda parlamentar para a aquisição de 20 computadores para a realização de curso básico de informática no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de Ribas do Rio Pardo.

“Iremos trabalhar e fazer nossa parte para levar esse importante benefício a esses jovens carentes de Ribas”, disse João Grandão.

Capoeira – No Centro Social, o deputado assistiu a apresentação cultural de uma roda de capoeira e manifestou apoio ao vereador Carlos César (Boca de Lata), que recentemente protocolou Projeto de Lei que reconhece o caráter educacional e formativo da capoeira em âmbito municipal.



O projeto foi inspirado no PL de autoria do próprio deputado João Grandão, apresentado no ano passado na Assembleia Legislativa e sancionado como Lei Estadual que viabiliza o estabelecimento de convênios e parcerias de associações e mestres de capoeira com unidades educacionais da Educação Básica, sejam públicas ou privadas.



“Nosso projeto foi protocolado e deve ser apresentado no retorno do recesso parlamentar na Câmara Municipal e a presença do deputado dá mais força a esse pleito, de vital importância não só para a comunidade de capoeira mas para toda a cidade”, acrescentou o vereador, que informou que em Ribas há cerca de três grupos de capoeira que juntos congregam aproximadamente 200 praticantes das mais diversas faixas etárias.

Também acompanharam a apresentação cultural o Secretário da Juventude, Esporte e Lazer de Ribas do Rio Pardo, Jonas Kuka; os vereadores Anderson Ari (PRP) e Lourenço da Vidraçaria (PR); e os mestres Mineiro, Maguila e Roni.

