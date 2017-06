Em seu 12º dia de acampamento, policiais civis recebem apoio da sociedade

O acampamento montado pelos policiais civis em frente à governadoria já está em seu 12º dia nesta segunda-feira (19) e a cada dia o protesto está ganhando mais força com a adesão, inclusive, da sociedade. “Muitos frequentadores do Parque dos Poderes passam e buzinam em apoio a nossa manifestação, já outros param e conversam com a gente, principalmente no domingo quando a população utiliza a área para recreação”, declarou o diretor jurídico do Sinpol-MS, Max Dourado. Aos domingos o sindicato disponibiliza para a população cama elástica para as crianças brincarem, água e frutas. No local também há tendas, barracas, banheiros químicos e uma pequena cozinha.

Neste período, o atendimento ao cidadão não está sendo prejudicado, pois os policiais civis elaboraram uma escala de revezamento no acampamento. “Estamos protestando de forma pacífica contra o governo do estado que prometeu e não cumpriu, lesando não somente o policial civil, mas toda a sociedade”, destacou Max.

Comentários