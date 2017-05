Em Sidrolândia, prefeitura serve fubá com água aos alunos como merenda escolar

Prefeitura reconhece falha e vai investigar fubá com água A prefeitura de Sidrolândia, reconheceu como ato falho quanto ao preparo da mistura de fubá com água servida como merenda aos alunos e abriu uma sindicância para investigar o caso. O “lanche” estava sendo distribuído para as escolas da zona urbana justamente no dia em que o TCE enviou fiscais para avaliar a qualidade do serviço.

A assessoria de imprensa da prefeitura de Sidrolândia explicou que algum tempo antes da fiscalização a secretaria de Educação tentou implantar cozinhas nas próprias escolas, com o objetivo que cada um preparasse a sua própria merenda.

A prefeitura negou que as prateleiras da cozinha piloto estivessem completamente vazias, e afirmou que tinha estoque de macarrão, arroz e outros produtos. E conclui dizendo que não há justificativa para se servir de merenda apenas fubá com água aos estudantes. Por isso a administração resolveu apurar o caso.

