Em Solenidade Vereadores e Prefeito são empossados

Na tarde de Domingo (1º de Janeiro) em solenidade foram empossados os 29 vereadores e o Prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad e a vice-prefeita Adriane Lopes, eleitos nas eleições de 2016. Solenidade realizada no Anfiteatro do Centro de Convenções “Rubens Gil de Camilo” que estava lotado para acompanhar a posse oficial dos membros do Legislativo ne do Executivo Municipal.

Os empossados são os vereadores André Salineiro, Odilon de Oliveira, Dr. Loester, Gilmar da Cruz, Dr. Livio, Lucas de Lima, Papy, Prof. João Rocha, Elias Longo, Ademir Santana, João César Matto Grosso, Betinho, Delegado Wellington, Vinicius de Siqueira, Dr. Antonio Cruz, Valdir Gomes, Carlão, Veterinário Francisco, Pastor Jeremias Flores, Ayrton de Araújo do PT, Chiquinho Telles, Cazuza, William Maksoud, Paulo Siufi, Enfermeiro Fritz, Dharleng Campos, Otávio Trad, Eduardo Romero e Enfermeira Cida Amaral.

O Vereador André Salineiro em seu pronunciamento, em nome de todos os parlamentares empossados destacou que “esse é um dos dias mais importantes de nossas vidas. É com imensa responsabilidade que hoje tomamos posse como vereadores de Campo Grande, sabendo que toda coletividade, toda sociedade está esperando de nós uma resposta, uma resposta de mudança de comportamento político. Estamos aqui humildemente para correr atrás das respostas. Que venham os problemas, estamos aqui justamente para tentar solucioná-los como políticos que nos propusemos a ser”, disse.

O prefeito Marcos Trad ao discursar destacou que “nunca, em toda a sua história, a cidade viveu um caos tão dramático. Uma confluência de erros e equívocos fruto de avaliações políticas pouco racionais, que foram se somando, levando-nos hoje ao quadro que se apresenta: uma cidade destruída, desaparelhada, falida financeira e economicamente. Por isso, digo: nada se resolverá com mágicas e pirotecnia publicitária. Nada será solucionado sem trabalho incansável e luta diária”, disse.

A mesa de autoridades foi composta pelo deputado estadual Lidio Lopes, o deputado federal Luiz Henrique Mandetta, o ex-prefeito Alcides Bernal, o arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa e o Chefe da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio de Paula, além dos vereadores Prof. João Rocha, Carlão e Dharleng Campos.

