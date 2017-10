Em Terenos, Coronel David se diverte com a criançada e firma compromisso com o município

O parlamentar também conversou com os moradores da região e com o prefeito sobre as demandas da cidade Nem a chuva conseguiu parar a caminhada do deputado Coronel David (PSC) por Mato Grosso do Sul. Neste sábado (7), o parlamentar esteve em Terenos, juntamente com o prefeito do município, Donizete Barraco e a comunidade para uma tarde de lazer em comemoração ao Dia das Crianças. “É preciso acompanhar de perto a realidade do nosso povo e propor ações que vão ao encontro das suas necessidades, por isso estamos percorrendo várias regiões de MS com o intuito de buscar melhorias para a nossa gente, e nada como um evento em comemoração ao Dia das Crianças para promover essa integração”, destacou Coronel David.

O prefeito Donizete Barraco agradeceu a visita e a parceria do deputado com o município. “O deputado Coronel David é um grande parceiro da nossa cidade e é muito querido por aqui, principalmente pela sua seriedade e pelo seu compromisso com a população. Tenho certeza que Terenos será beneficiada com muitos investimentos conquistados pelo Coronel David em prol da nossa gente”, disse o prefeito.

