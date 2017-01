Em trecho de duas quadras, rua na região central tem 40 buracos

Novos buracos que surgiram, antigos que após serem tapados, reapareceram. Alguns locais, vias até consideras de curta extensão, apresentam muitas dificuldades para quem precisa passar por elas. A Rua Levinda Ferreira, na região central, é um exemplo. Em um trecho de apenas duas quadras a reportagem contou 40 buracos.

“Meu filho até já furou pneu ao cair em um buraco que ele não viu”, conta a aposentada Luisa Martins, 63 anos. Comerciante na região, Gilberto Araka, 41 anos, acrescenta que os clientes reclamam de terem de, o tempo todo, desviar dos buracos. “Fica difícil para eles, porque, em algumas situações precisam dar a volta na quadra para poder parar aqui”, disse.

Segundo ele, a rua recebeu equipes que atuaram na operação tapa-buraco. Há quase seis meses o trabalho foi feito, “mas os buracos voltaram a aparecer”, disse Gilberto Araka.

Retomada – Na segunda-feira (2), o prefeito Marquinhos Trad (PSD) fechou acordo com as três empresas que ainda têm contratos para o tapa-buraco em Campo Grande e 17 equipes serão colocadas nas ruas da Capital para fazer o serviço. A informação foi dada após reunião a portas fechadas do chefe do Executivo municipal com representantes da Pavitec, Selco e Wala Engenharia.

Atualmente, as três empresas têm contratos que estão para vencer até julho, segundo informou o secretário de Infraestrutura, Transporte e Habitação, Rudi Fiorese, na manhã de segunda-feira. Por isso, uma nova licitação deve ser lançada para contratar empreiteiras especializadas neste tipo de reparo.

Marquinhos disse, entretanto, que não tem data para retomar a concorrência e que por enquanto, vai esperar o Judiciário se manifestar sobre processo licitatório que havia sido impugnado.

Fonte: Campo grande News

