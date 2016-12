Em ultima seção do ano, caçambeiros fazem protesto em frente a Câmara. Protesto contra o fechamento do aterro do Noroeste

Depois de diferentes protestos em frente a Câmara Municipal, o ano não poderia acabar de outra forma. Mais um protesto, agora os dos caçambeiros com buzinaço igual ao que fizeram em frente à Prefeitura da Capital.

A concentração começou no início da manhã e os responsáveis prometem colocar pelo menos cem caminhões no local. O protesto é contra o fechamento do aterro do Noroeste onde eles descarregavam os entulhos e que foi fechado por determinação da Justiça. Os caçambeiros reclamam de não ter onde despejar os resíduos que são coletados das construções e outros locais.

O trânsito ainda está fluindo, porém, como uma das ruas laterais é bastante estreita, é preciso cautela dos motoristas que trafegaram pelo local.

