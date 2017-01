Em visita ao HU, Vereador Francisco defende mais atenção à saúde

Todo e qualquer investimento realizado na área da saúde para melhorar a qualidade do atendimento ao público com consultas médicas, exames de alta complexidade, aviamento da receita através da farmácia da municipalidade, campanha de prevenção às inúmeras doenças como poliomielite, sarampo, tétano, dengue, febre amarela, etc., pode contar com o meu apoio”, declarou o Vereador Francisco Gonçalves de Carvalho (PSB) ao visitar o Hospital Universitário.

Com larga experiência na área da saúde pública, Vereador Francisco cumpre seu primeiro mandato preocupado em atender as principais reivindicações elencadas pela comunidade, além de propor indicações e requerimentos considerados relevantes para o reordenamento da cidade.

“Campo Grande teve o dissabor de ter sido relegada ao abandono nos últimos quatros anos. Os problemas estão aí. São visíveis”, pontuou o Vereador, apontando a situação da saúde como sendo a mais grave, portanto merecedora de atenção especial, de mais investimentos no setor.

Para o vereador Francisco o estabelecimento de contatos com todos os setores que fazem impulsionar a máquina pública é de extrema importância. Segundo ele, “quando as partes cumprem com eficiência a divisão de responsabilidade o grande beneficiado é o povo”.

Participaram da visita e seguida de reunião no HU: Dra. Ana Lúcia Lyrio, (Gerente de Atenção à Saúde), enfermeiros André de Jesus (Chefe Divisão de Enfermagem) e Kelisandra Souza (Chefe do Núcleo Interno de Regulação), além do vereador Hederson Fritz.

