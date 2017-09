Ema cruza rodovia e causa acidente na BR-060

Uma Ema provocou uma colisão frontal na BR-080 na saída para Sidrolândia. O acidente acabou com um motorista de 41 anos ferido no rosto, pois estilhaços do para-brisa se quebraram e cortaram o rosto da vítima. A colisão se deu entre um veículo Corsa e um Fiat Strada.

Informações preliminares são de que o motorista do corsa trafegava pela BR-060 quando uma Ema atravessou a pista, o mesmo freou mas o veículo Fiat Estrada que vinha atrás não consegui parar e colidiu.

Com a colisão o Corsa saiu da pista e vou parar no barranco. No veículo estavam o motorista e mais duas pessoas. Mas somente o condutor teve ferimentos no rosto. O mesmo foi socorrido e atendido no local.

No Fiat Estrada estavam o motorista de 40 anos. Dois idosos e uma criança de 3 anos. Contudo ninguém se feriu.

