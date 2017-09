Emenda parlamentar de Lidio Lopes contempla APAE de Anaurilândia

Os alunos que recebem atendimento na APAE do município de Anaurilândia contam, agora, com um auxílio a mais. Na tarde da última quinta-feira (14), o deputado estadual Lidio Lopes (PEN) entregou um veículo zero quilômetro que irá ajudar no transporte dos APAE.

De acordo com o presidente da Instituição, Wagner Bondezan Gomes, o veículo oriundo de emenda parlamentar chegou em “boa hora”. “Esse carro vai atender exclusivamente aos alunos da APAE, em dois períodos, tanto no matutino quanto no vespertino. Nós só temos que agradecer essa ajuda do deputado Lidio, porque o carro que nós tínhamos já estava em estado precário”, disse Wagner Gomes.

Segundo Lidio Lopes, com a emenda parlamentar foi possível facilitar o trabalho realizado pelos profissionais da APE que lutam para garantir a defesa dos direitos dessas pessoas nas políticas públicas do município de Anaurilândia. “O nosso trabalho é voltado para as pessoas, não poderia deixar de atender um pedido desses, pois a APAE realiza um trabalho importante de assistência social e busca a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, parabéns pelo trabalho que vocês realizam” ressaltou Lidio Lopes.

A APAE de Anaurilândia foi fundada em 27 de junho de 1994, por um grupo de voluntários preocupados com o bem estar e desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais e atualmente prestam serviço para um total de 70 alunos.

