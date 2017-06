Empresa rescinde contrato e Governo do Estado assume gestão do Aeroporto de Bonito

Após impasse junto ao contrato com o governo de Mato Grosso do Sul, a empresa Dix Empreedimentos anunciou que deixou a gestão do Aeroporto Regional de Bonito-MS. Agora, o governo do Estado será o responsável pelo local. A empresa estava à frente do Aeroporto há 10 anos, cujo patrimônio é avaliado em R$ 16 milhões.

“Mesmo diante dos resultados operacionais negativos, registrados desde a sua inauguração em 2009, a Dix sempre primou pela busca de ofertar uma prestação de serviço com alto padrão de qualidade, tendo cumprido todas as exigências dos órgãos reguladores”, comentou a empresa.

