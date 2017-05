Empresário grava vídeo denunciando propina de ex-chefe da Casa Civil de MS

O empresário José Alberto Berger gravou o ex-chefe da Casa Civil Sérgio de Paula (PSDB) num suposto esquema de extorsão para cobrança de propina m troca de benefícios fiscais no Estado de Mato Grosso do Sul, dando um ‘toque’ para que ‘Polaco’, José Ricardo Guitti, fosse procurado na tentativa de recuperar concessões do governo.

No áudio Sérgio é flagrado dando um ‘toque’, como ele mesmo define, para que o empresário converse com ‘Polaco’, que foi gravado recebendo R$ 30 mil reais em espécie.

A gravação complica a versão de Sergio De Paula apresentada à Rede Globo, que exibiu no programa do Fantástico no último domingo (28).

A reportagem denunciou um suposto esquema que envolve a cúpula do Governo Estadual tucano e a Sefaz-MS, de que não indicou ou autorizou qualquer contato do empresário com ‘Polaco’.

Contudo José Ricardo Guitti, o ‘Polaco’, admitiu as conversas alegadas pelo empresário, em um boletim de ocorrência que foi registrado no Garras, ainda em janeiro deste ano, quando confessou que intermediou uma reunião de Berger com servidores da Sefaz.

Confira o Vídeo:

Comentários