Empresário inocentado no TJ suspeita de ‘armação’ do Gaeco

O MPE/MS denunciou um empresário como autor de extorsão contra o Consórcio CG Solurb contudo o mesmo consegui provar a sua inocência na justiça. Suspeita-se que o Gaeco tenha participado de um suposto trama cinematográfica no âmbito d proteger um grupo empresarial.

Diante de denúncias de irregularidades na escolha de que assumiria a coleta por 20 anos em Campo Grande a partir de 2012. Thiago Verrone se tornou um problema para a contratação bilionária do Consórcio CG Solurb. Contudo o grupo acabou ganhando a licitação no final da gestão de Nelsinho Trad (PTB).

As denúncias de Thiago Verrone foram feitas ao MPE/MS, ao Mistério Público Federal e a Policia Federal que apontou o consórcio CG Solurb como suspeito de integrar suposta organização criminosa que vindo sendo investigado na operação Lama Asfáltica.

Contudo o empresário denunciado ao MPE/MS o mesmo foi surpreendido pelo Gaeco em operação que o acusou de extorsão.

Mas o empresário Thiago Verrone está inocentado por unanimidade em segunda instância no TJMS.

A justiça ‘chegou’ que há várias desconexões documentais, falta de provas e também erros em datas oficiais que colocaram em ‘xeque’ a denúncia procedida pelo Gaeco, e assinada pelo promotor Marcos Alex Vera de Oliveira.

Os advogados do empresário relataram que nos autos não existe nenhuma outra prova, mesmo as investigações terem se iniciado antes do registro oficial da denúncia. O Órgão justificou a ação como “Apesar de desconexas, as declarações sequer foram contestadas nos autos pelo Gaeco por ‘falta de equipamento de qualidade’.

