Empresas e hospitais sofrem ataque cibernético em massa

Empresas de 74 países incluindo o Brasil foram alvos hoje (12) de um ataque de ‘ciberataques’. De acordo com a empresa de segurança russa Kaspersky Lab. Os ataques afetaram hospitais públicos na Inglaterra e levaram a cancelamentos de atendimentos e redirecionamento de ambulâncias.

Já no Brasil os ciberataques fizeram com que sites do Ministério Público e do Tribunal de Justiça saíssem do ar hoje. Segundo os órgãos, a decisão de tirar do ar foi por precaução e não há informações de ataques em São Paulo. Sistemas de internet do INSS no Ceará e em Brasília foram desligados após suspeita de invasão.

Depois doa ataques a Telefônica na Espanha, a Vivo no Brasil orientou funcionários a não acessarem a rede corporativa da empresa no Brasil, a medida foi direcionada para os escritórios da empresa, sem afetar os usuários dos serviços da Vivo.

Esses ataques são usados vírus de resgate, que inutilizam o sistema ou seus dados, até que seja paga uma quantia em dinheiro – entre US$ 300 e US$ 600 em Bitcoins, segundo relatos. A Kaspersky diz que detectou 45 mil ataques em 74 países, em relatório divulgado na tarde desta sexta-feira. A maior parte foi detectada na Rússia, diz a empresa.

