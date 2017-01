Emprestado pelo Fla, Paulo Victor estreia na Turquia, mas time é goleado

Emprestado pelo Flamengo por 18 meses, Paulo Victor teve uma estreia inesquecível pelo Gaziantepspor, da Turquia, mas não em um bom sentido. Apresentado na última semana, o goleiro disputou sua primeira partida neste domingo, e o seu time foi goleado por 4 a 0 pelo Trabzonspor fora de casa.

O Gaziantepstpor, que conta também com o zagueiro Wallace (ex-Grêmio, Flamengo, Corinthians e Vitória) e o lateral Marcos Pedroso (ex-Figueirense e Grêmio), levou o primeiro gol logo aos 15 minutos, com Fabian Castillo. Yazici ampliou aos 28, Castillo voltou a marcar aos 4 do segundo tempo, e Demirok fechou o placar aos 28, de pênalti. Paulo Victor ainda levou uma bola no travessão.

Esta foi a nona derrota consecutiva no Campeonato Turco do Gaziantepstpor, lanterna da competição.

Fonte: G1

