Encerramento de recadastramento para ambulantes atuarem em terminais urbanos

No dia 20 de janeiro termina o prazo de recadastramento para ambulantes trabalharem em terminais de ônibus, em Campo Grande. São no total oferecidas 135 vagas e as inscrições devem ser feitas na Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) localizada na Avenida Gury Marques, nº 2.395, no Bairro Universitário, das 8h ás 11h e das 13h ás 16h em, dias úteis.

Interessados maiores de 18 anos podem se inscrever no processo para obtenção da autorização e exercer legalmente o comércio de ambulantes na área interna dos terminais. Do mesmo modo através de uma ficha cadastral padronizada, o interessado deve apresentar em envelope os seguintes documentos: cópias autenticadas ou originais e cópias da identidade, CPF, comprovante de residência atualizado (água, luz, telefone, declaração do titular da conta ou do proprietário do imóvel, certidão de casamento ou de união estável, caso esteja em nome do cônjuge ou companheiro), declaração escrita da necessidade do exercício da atividade como vendedor.

A realização de um novo cadastro foi recomendada no dia 7 de outubro pelo MPE (Ministério Público Estadual), que durante a apuração sobre o caso, constatou que o primeiro recadastramento teve falhas, como falta de transparência. Veja o quadro com as vagas distribuídas nos nove terminais da cidade.

