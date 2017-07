Encontrado pela Polícia vídeo pornográfico em celular do suspeito de matar Kauan

Apreendido pela Policia Civil dois celulares e um computador do suspeito Deivid de Almeida Lopes, 38 de assassinar e estuprar Kauan Andrade Soares dos Santos de 9 anos.

No celular e no computador a polícia encontrou em ambos matérias pornográficos. E o mais surpreendente um vídeo do suspeito fazendo sexo com uma adolescente de apenas 17 anos que seria aluna de uma escola onde o mesmo lecionava.

O suspeito Deivid relatou que namorou a adolescente na ocasião que brigou com a mulher e que a menor era aluna de uma escola onde o mesmo lecionava. Mas afirmou que a adolescente nunca teria sido sua aluna.

Um menor também identificado pela polícia que seria mais uma vítima do suspeito aparece em um dos vídeos fazendo sexo oral com um outro homem.

Diante das evidencias Deivid continua negando que teria mantido relação sexual com qualquer menor e afirma ainda que é inocente.

Não só bastasse as imagens pornográficas encontradas em ambos os aparelhos a polícia encontrou também Deivid portando uma arma.

Ao ser indagado Deivid relatou que a arma não era um simulacro era verdadeira, mas que pertencia a uma pessoa que não foi identificada até o momento.

