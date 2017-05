Encontro de cães Vira-latas será neste domingo no Shopping Bosque dos Ipês

No último fim de semana de maio também haverá estacionamento grátis, nas compras acima de R$100.

O encontrinho mais esperado do Parque Pet será realizado neste domingo, dia 28, no Shopping Bosque dos Ipês. A partir das 14h, donos de cães Vira-latas ou Sem raça definida (SRD), poderão se encontrar, trocar histórias de amor e companheirismo e ainda incentivar outras pessoas a adotarem cachorros sem pedigree. Em seguida, às 17h será a vez dos Beagles.

Desde o início do Parque Pet, pelo menos duas raças de cães se reúnem a cada domingo. “Eles servem para trocar experiências entre os donos, socializar os mascotes, encontrar possíveis “namoradinhos” e no encontro dos vira-latas não será diferente!”, explica Neila Farias, organizadora dos encontros e proprietária da Yamandu Pet, parceira do evento.

Seguindo forte tendência nacional o Bosque dos Ipês liberou a circulação de pets, que são destaques entre as famílias. Realizar o encontro de vira-latas reforça esse compromisso de inclusão, de acordo com Adriana Flores, superintendente do Shopping. “Todos os dias recebemos cães com e sem pedigree por aqui, o encontro é mais um momento agradável para curtir com o amigo fiel e vem também para conscientizar as pessoas que os vira-latas também são excelentes companheiros”, afirma Adriana.

Para este final de semana, a programação do Parque Pet também inclui Feira de adoção responsável no sábado, dia 27, das 10h às 14h e a noite, no mesmo dia, haverá a oficina teórica e prática “Você e seu cão em ambientes públicos”.

Já para os visitantes que optarem por fazer compras no Shopping, ainda podem aproveitar a campanha promocional criada para o mês das mães “Experimente o novo”. O consumidor que somar no mínimo R$ 100,00 (cem reais) em compras realizadas nas lojas do Shopping, não pagará o estacionamento. Basta apresentar o ticket de estacionamento, junto com os cupons ficais das compras realizadas no dia, nos guichês com atendentes localizados nos acessos A e C. A promoção encerra no dia 03/06.

Serviço: O encontro de Vira-latas será neste domingo, dia 28, às 14h e de Beagles às 17h. O horário de funcionamento do circuito Parque Pet e oficinas gratuitas para crianças é: de segunda a sexta das 15h às 21h, aos sábados das 10h às 21h e domingos e feriados das 12h às 20h. O valor do ingresso para donos e cães é de R$ 10, sendo que na quarta-feira, custa R$ 5. O Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados.

