Encontro de Trump com premiê britânica terá foco em Otan, Rússia e comércio

O encontro será o primeiro de Trump com um líder estrangeiro desde que tomou posse uma semana atrás, e pode ter grande peso para determinar o quão crucial Trump considera a “relação especial” tradicional entre os dois países.

Trump se elegeu com uma plataforma anti-Washington, e May chegou ao poder em julho depois do referendo que decidiu pela separação britânica da União Europeia, o chamado Brexit. A conversa irá terminar com uma coletiva de imprensa conjunta na Casa Branca.