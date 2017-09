As últimas semanas foi movimentada pelo encontro do ex-prefeito de Campo Grande e presidente do PP Alcides Bernal e o ex-governador André Puccineli. O encontro de acordo com informações foi motivado pelo cenário político nacional.

Alcides Bernal negou haver tratado de uma eventual aliança com André Puccinelli nas eleições de 2018. Pois o fato havia sido especulado em redes sociais.

