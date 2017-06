Energisa celebra Dia do Meio Ambiente com ações de conscientização sobre plantio de árvores

No próximo domingo, dia 04 de junho, a Energisa Mato Grosso do Sul promove uma ação social em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Com o tema ‘Árvores e Rede Elétrica. Uma convivência que necessita de cuidado’, a concessionária de energia aborda neste ano o plantio de árvores.

A Energisa vai levar para o Parque das Nações, nas imediações da Cidade do Natal, a unidade móvel do “Projeto Nossa Energia”, que faz parte do Programa de Eficiência Energética da empresa. O veículo é equipado para a realização de palestras educativas, demonstrações de experimentos físicos e maquetes, e dispõe de informações sobre uso racional e seguro de energia elétrica à população. Na ocasião, a companhia de teatro “Aplausos” vai apresentar uma peça sobre o plantio de árvores.

A iniciativa conta também com a entrega de folder explicativo sobre a prática correta de realização das podas urbanas: poda de formação, poda de correção, poda de limpeza, poda de rebaixamento e poda emergencial. A Energisa lembra ainda, que a poda particular, sem a autorização do órgão ambiental responsável, é proibida. Se você conhece alguma pessoa que planta em áreas próximas à rede elétrica, repasse essas informações, ou ligue para a Energisa: 0800 722 7272.

No fim da ação, colaboradores da Energisa distribuem mudas de árvores nativas para quem estiver no local.

Serviços:

Evento: Energisa no Parque das Nações – Dia do Meio Ambiente

Local: Cidade do Natal, Parque das Nações

Horário: 15h

