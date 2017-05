Energisa encerra participação no Maio Amarelo com abordagem educativa

Nesta segunda-feira (29), a distribuidora de energia, Energisa MS, realizou no período da manhã, uma blitz educativa na sede da empresa. A abordagem foi surpresa e aconteceu na chegada dos funcionários, antes do expediente começar. Agentes de trânsito estiveram na companhia orientando os colaboradores com dicas de como fazer do trânsito um espaço mais seguro, reduzindo, inclusive, o número de acidentes.

Na ocasião, voluntários da área de segurança da distribuidora e os agentes de trânsito distribuíram fitas para os colaboradores e colocaram bandeirinhas da campanha nos veículos da empresa. O gerente de Operação, Rodrigo Fraiha, disse que a blitz fecha com chave de ouro o mês de maio e é importante para orientar não só a equipe operacional, mas todos os funcionários. “Nós temos na Energisa uma prática disciplinada do trânsito. Trabalhamos com fornecimento de energia elétrica, mas são os veículos que nos levam até as casas dos nossos clientes. Portanto, precisamos atender esses consumidores que estão lá fora de maneira segura. Isso implica em utilizar o cinto de segurança, dirigir com as duas mãos no volante, auxiliar o companheiro de trabalho no momento da manobra, além de outras atitudes. Todas essas regras são importantes para que você tenha um fornecimento de energia com segurança e qualidade”, afirmou.

Durante todo o mês de maio, a Energisa MS, realizou na unidade várias ações voltadas à segurança no trânsito, entre elas, distribuição de folders e banners em todas as agências de atendimento do estado, palestras sobre legislação de trânsito, conduta ao volante e conscientização do motorista, além de divulgação da campanha nos canais internos de comunicação. Em alusão a cor de atenção pela vida utilizada nos semáforos, no Espaço Energia, a iluminação ganhou luz amarela no período da noite, assim como a bandeira do Estado, na sede da empresa.

A chefe da Divisão da Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta, explica que a reflexão proposta pelo Maio Amarelo é de que o trânsito é uma responsabilidade de todos. “Quando você se envolve em um acidente o problema não é só seu. Com essa visão de que a vida e a saúde do trabalhador são importantes, a empresa espera que as pessoas se previnam mais. Caso alguma coisa aconteça, a sua família vai sentir a sua falta, o seu colega vai ter que trabalhar dobrado. A partir do momento que a pessoa percebe que o problema é de todos, ela se sente corresponsável e ajuda a evitar acidentes”, conclui.

O coordenador de transportes da distribuidora, Alex de Almeida Leite, explicou que o tema da campanha deste ano: “Minha Escolha Faz a Diferença”, vai ao encontro do alerta que a concessionária de energia faz constantemente para os seus colaboradores, de que alguns acidentes são resultado das escolhas feitas no trânsito. “Segurança é a base de tudo. Precisamos conscientizar as pessoas para que elas façam as escolhas corretas no comando do veículo. A atenção ao volante é um compromisso que assumimos com a nossa vida”, diz.

