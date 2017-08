Energisa faz operação contra ‘gatos’ em Dourados

No início da manhã de hoje (16) a Energisa com ajuda de viaturas da Policia Militar deixou sem luz 57 famílias na região do Bairro Parque do Lago em Dourados.

Essas famílias residem cerca de 5 anos em casa construídas em terreno particular e no decorrer deste período ‘furtavam’ energia elétrica. A energia era ‘furtada’ através dos chamados ‘gatos’, ou seja, ligações direto dos postes sem a instalação de medidores de consumo.

De acordo com Danúbio Muzzi Meira o fim dos ‘gatos’ neste bairro é um problema que começa a ser discutido na cidade de Dourados e alerta para um problema de favelização em Dourados.

Ainda de acordo com Danúbio “A situação é preocupante pois ações na justiça estão garantindo a retomada de áreas públicas onde foram construídas casas”.

Operação “Gato’

Os moradores da ‘favelinha’ com o intuito de protestar contra a operação da Energisa fecharam o cruzamento ruas Orestes Pereira de Matos e Fradique Correia Ferreira com paus, pneus e pedras.

Nota da Energisa

A Energisa em nota afirma que a ação de hoje vista combater as ligações clandestinas para garantir a segurança das famílias que vivem no local e proteger a rede de distribuição.

De acordo com a resolução 414 da ANEEL, o fornecimento de energia só pode ser feito em áreas irregulares com a permissão do Ministério Público ou da Prefeitura.

