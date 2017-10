Enfermeira Cida pede revitalização em ruas e reforços de sinalização em frente de escolas

Com o projeto em andamento de revitalização da Rua 14 de Julho, a vereadora Enfermeira Cida Amaral (Podemos) apresentou indicações em sessões ordinárias solicitando que mais vias recebam pinturas de sinalizações para a melhoria no trânsito. Os pedidos são para a Calógeras, Antônio Maria Coelho, 13 de Maio, Dom Aquino, Barão do Rio Branco, Quinze de Novembro, Sete de Setembro, Vinte e Seis de Agosto e Fernando Corrêa da Costa.

As solicitações buscam amenizar transtornos enfrentados pelos usuários e ao mesmo tempo contribuir com a segurança dos motoristas e pedestres que a utilizam diariamente, tendo em vista os inúmeros acidentes registrados nas vias da região. “A falta de sinalização é dos um grande problema da nossa cidade. Um Centro sinalizado fica com o aspecto mais bonito”, enfatiza a parlamentar Cida.

O Reviva Centro prevê a revitalização do Centro de Campo Grande, a partir do embutimento da fiação, ampliação das calçadas, criações de áreas de lazer e reordenamento do trânsito no entorno da Rua 14 de Julho, uma das mais antigas e tradicionais da cidade. O projeto foi elaborado há nove anos, apresentado ao Governo Federal e ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), mas a tramitação sofreu vários atrasos em função das trocas no comando da Prefeitura ao longo desse tempo e também das exigências feitas pelo Governo para a liberação do empréstimo.

Entre os principais pontos do projeto, está prevista a redução no tráfego de veículos para duas faixas e a retirada da circulação de ônibus, além do retorno do relógio histórico para a esquina da 14 com a Afonso Pena. A medida possibilitará ampliar para as calçadas de 3 para 4,2 metros, com recuos para embarque e desembarque de passageiros e cargas. Serão implantadas também áreas de descanso com bancos, árvores e painéis que garantirão o conforto de pedestres contra as altas temperaturas.

Sinalização em frente às escolas

Outros pedidos feitos pela vereadora Enfermeira Cida são reforços nas pinturas nos cruzamentos e nas faixas de pedestres em frente às instituições de ensino: Maria Constança Barros Machado, Escola Estadual Zamenhof, Escola Municipal Jose Rodrigues Benfica, ambas no Bairro Amambai; Escola Mace, na Vila Bartira; Escola Estadual Riachuelo, no Bairro Cabreúva; Escola Municipal José Anchieta, na Vila Planalto; Escola Professor Nelson de Souza Pinheiro, na Vila Corumbá; e Escola Carlos Drummond de Andrade, na Vila Sobrinho.

Além do pedido de sinalização em frente da Escola Alice Nunes Zampiere, no Jardim Panamá; Escola João Evangelista Vieira de Almeida, na Vila Santo Amaro; Colégio VIP, no Portal do Panamá; Escola Estadual Amélio de Carvalho Baís, Colégio Militar de Campo Grande, Escola Estadual Hilda de Souza Ferreira, ambos no Bairro Coophatrabalho; Colégio Raul Sans de Matos, na Vila Santa Dorotheia; Escola Municipal Geraldo Castelo, na Vila Castelo; Escola Estadual São Francisco, na Vila Nossa Senhora das Graças; Escola Estadual Nicolau Fragelli, no São Francisco; Escola Visconde de Cairu, no Centro; e Estácio de Sá, na Vila Rosa Pires.

