Enfermeiras comemoram reconhecimento do vereador João César Mattogrosso

As enfermeiras Janaina Jorge Torres e Mayara Rodrigues Mota foram as homenageadas do vereador João César Mattogrosso (PSDB) na sessão solene em comemoração ao Dia Municipal da Enfermagem. O evento ocorreu na noite desta quarta-feira (31), na Câmara Municipal.

Há dez anos atuando na área de oncologia em diversas unidades hospitalares de Campo Grande, esta é a primeira vez que Mayara é condecorada. “Fiquei feliz demais pelo João César Mattogrosso ter se lembrado de mim e reconhecer meu trabalho. Vi muita gente importante ali sendo homenageado”.

Segundo ela, a cerimônia voltada para a enfermagem ajuda a alavancar a classe como um todo. “Somos uma categoria que estamos em luta constante. Somos voluntários da saúde na verdade. Todo dia cuidamos de pessoas desconhecidas e, às vezes, esquecemos até da gente”, ressaltou.

Para Janaina, fazer parte da sessão solene é reflexo de dedicação diária. “Cada vez mais as mulheres são reconhecidas no mercado trabalho. Cada ano que passa a gente estuda para se destacar mais. Nossa função é lidar com vidas 24h”.

