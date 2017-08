Enfermeiros da Santa Casa continuam com a paralisação na Capital

Os funcionários da enfermagem e do setor administrativo da Santa Casa de Campo Grande continuam com a paralisação. Na data de ontem (8) os trabalhadores paralisaram por falta de pagamento. Hoje (9) a pauta é ir até a prefeitura pedir que o repasse seja efetuado.

Sebastian Rojas diretor-financeiro do Siems explicou que “Faremos uma caminhada da Santa Casa até a Prefeitura. Vamos pedir ao prefeito que pague a Santa Casa, já que o hospital alega que não pagou os funcionários porque não recebeu o recurso”.

Ontem (8) após o movimento começar, a assessoria de comunicação da Santa Casa afirmou que o pagamento depende do repasse de R$ 20,3 milhões que não foi pago pela Prefeitura a gestora plena da saúde no município. E que por esta razão, o hospital não tem condições de arcar com a folha de pagamento.

Na data de ontem (8) também o prefeito Marquinhos Trad (PSD) ao ser questionado respondeu que não tem nenhuma responsabilidade com os salários dos funcionários, e acrescentou dizendo que a única folha de pagamento que o prefeito resolve é a dos servidores públicos.

A Santa Casa afirmou que além do repasse referente a julho no qual deverá ser pago em agosto a Prefeitura deve R$ 2,5 milhões referentes a junho e que deveria ser pago em julho.

Em contrapartida a Sesau através de sua assessoria informou que o pagamento não pode ser efetuado por quanta das negociações referente a contratualização do hospital, que se iniciaram em janeiro deste ano.

Se não houver um acordo entre as partes um novo aditivo deverá ser firmado para que o repasse seja efetuado.

Contudo em relação ao valor de R$ 2,5 milhões a assessoria de comunicação informou que este valor é de responsabilidade do governo do Estado. A prefeitura no entanto não recebe esse valor.

