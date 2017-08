Enteada de 5 anos é estuprada pelo padrasto

Um home de 36 anos, aproveitou a saída da esposa para poder abusar sexualmente da enteada de 5 anos enquanto a menor tomava banho na companhia de outra irmã. O caso de estupro a vulnerável aconteceu na cidade de Rio Brilhante/MS.

O estupro aconteceu no domingo (30) por volta das 20 horas quando a esposa teria saído a pedido do homem para comprar cigarros para o mesmo. Quando a mulher saiu o homem aproveitou e foi até o banheiro onde estavam as duas enteadas tomando banho e depois de urinar teria tocado o corpo da menina com o pênis.

Na sequência o homem de 36 anos teria praticado penetração digital em uma das meninas. Ao retornar a mãe e tira-la as filhas do banho para trocar a criança, a mesma começou a chorar e contou para a mãe que estava com dor no corpo.

A mãe então questionou o marido se o mesmo teria feito algo contra a sua filha no momento o mesmo negou. Diante da negação a mãe revelou que levaria a menina até o médico foi então que o autor tentou impedir a mãe par que não fosse descoberto.

A mãe então buscou ajuda no hospital da cidade e posteriormente foi encaminhada a delegacia de Polícia.

O homem de 36 anos que não teve sua identidade revelada está detido e no depoimento confessou o crime, mas não soube explicar o porquê cometeu o estupro na enteada de 5 anos.

A menina de 5 anos passou por exames e acompanhamento.

O autor do estupro poderá ser condenado de 8 a 15 anos de reclusão por estupro de vulnerável.

