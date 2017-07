Entidades recebem mais de uma tonelada de alimentos arrecadados pela Câmara

Neste primeiro semestre foram doadas 31 cestas básicas, totalizando mais de uma tonelada de alimentos (1.085 quilos), destinadas a 12 entidades de Campo Grande. As cestas básicas, de aproximadamente 35 quilos, são compostas por 20 itens obrigatórios entre alimentos e materiais de higiene pessoal.

A partir de 2017, para utilização do Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande pela sociedade, é necessária a doação de uma cesta básica, conforme determina o Ato da Mesa Diretora nº 029/2017.

De acordo com o presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha, “a iniciativa da doação da cesta básica foi tomada como uma forma da Casa de Leis e da população poder retribuir, com uma ação social em prol dos mais necessitados, a cedência gratuita de um espaço público para eventos comemorativos, como colações de grau, comumente realizadas no Plenário Oliva Enciso”, afirmou.

Foram beneficiadas as entidades: Instituto Sócio Cultural Africana Yte Ase Taquarussu, Associação e Instituição de Capacitação de Economia Solidária do Povo – ACIES, Centro de Integração da Criança e do Adolescente – CICA, Federação dos Deficientes do MS, Ministério Resgatando Almas para Cristo, Centro Comunitário do Bairro Arnaldo Estevão de Figueiredo, Associação Tagarela, Paróquia São João Calábria, Instituto Shalon, Comunidade Católica São José Operário, Centro de Orientação Vocacional Rainha dos Apóstolos e Instituição Pequeno Cotolengo.

As entregas foram feitas durante todo o semestre, na Escola do Legislativo pela vereadora Enfermeira Cida Amaral, presidente da Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso. “É uma forma de retribuir à população o mandato que nos foi dado. Uma das funções do vereador, além de fiscalizar e assessorar o Executivo, é olhar para a população. É um orgulho ajudar a entidade”, afirmou a vereadora Enfermeira Cida.

Comentários