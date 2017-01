Equipe de Campo Grande estreia na Superliga B de vôlei no sábado

O time do Rádio Clube/ AVP, de Campo Grande, estreia na Superliga B de vôlei no sábado (14), contra o Apan/Barão/Blumenau (SC).A partida será às 18 horas (MS), no ginásio Barão do Rio Branco, na casa dos adversários.

Essa é a primeira vez que uma equipe de Mato Grosso do Sul chega a essa fase da Superliga. Sabendo da responsabilidade, o técnico Juliano Trindade acredita que será um jogo difícil, já que a equipe faz sua estreia fora de casa.

“O nosso grupo está treinando bem para esta estreia. Temos um plantel com média de idade baixa, apesar de contarmos com alguns atletas mais experientes, sabemos que o controle da ansiedade será um fator decisivo, principalmente por jogarmos no ginásio do adversário”, afirmou.

Os sul-mato-grossenses são os últimos a jogar pela primeira rodada, que começou com oito dos nove clubes jogando.

Fonte: Campo Grande News

Comentários