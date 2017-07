Escola Alceu Viana apresenta projeto de Teatro em parceria com a Águas Guariroba

O Teatro de bonecos é uma prática tão antiga quanto o teatro de atores, e vem educando, instigando, divertindo, encantando e provocando questionamentos a crianças e adultos indistintamente, em todas as partes do mundo.

Assim a Escola Alveu Viana trouxe em parceria com a apresentação de Teatro de Bonecos. A atração ocorreu no dia 30 de junho. Guaribinha e sua Turma trouxeram muita diversão, encantamento e muita reflexão as crianças.

O PROJETO

O “Saúde Nota 10” é um programa de educação ambiental desenvolvido pela Águas Guariroba desde 2006 com o intuito de despertar a consciência das estudantes para a importância da utilização de água e esgoto tratados para a conservação do meio ambiente, saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas.

O Programa Saúde Nota 10 é colocado em prática pela equipe de Projetos Sociais da Águas Guariroba, em parceria com as escolas e as secretarias municipal e estadual de educação. O projeto já teve mais de 90 mil estudantes de 109 unidades de ensino de Campo Grande participando deste projeto.

Os participantes recebem do programa Saúde Nota 10 na Águas Guariroba uma revista de educação ambiental, intitulada “Guaribinha e Sua Turma no Mundo Encanado”. O material foi desenvolvido especialmente para o trabalho educativo realizado nas escolas.

TEATRO

A peça aborda de forma lúdica, os problemas causados ao meio ambiente pelo acúmulo de lixo nos rios, córregos e as doenças que podem ser provocadas pela falta de saneamento básico. O teatro de bonecos apresenta personagens que representam a fauna sul-mato-grossense como tamanduá, jacaré, onça-pintada, peixes pintado e dourado, macaco e capivara, que é a protagonista da história como a professora Guaribinha.

O enredo ensina as crianças a jogarem o lixo em lixeiras para não poluir a natureza e a não brincar perto de fossas, além de explicar como a água tratada chega até as residências.

