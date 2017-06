Escola Alceu Viana realiza festa em homenagens ao Dia das Mães

Muitas mães gostam dessa festinha dos Dias das Mães, porque se lembram das celebrações de dia das mães da própria infância. As crianças ensaiavam músicas e grandes apresentações e, nessas cerimônias, entregavam os presentes às mães, que vão sempre às lágrimas.

Em virtude dessa data tão especial edição 2017 do Dia das Mães a Escola Alceu Viana, realizou o evento nos dias 19 a 25 de maio, com o intuito de refletir a valorização da família.

O evento contou com atividades de integração entre as crianças e os responsáveis que ocupam em suas vidas, o papel materno. Além de receberem homenagens, as mães aproveitaram a festa para prestigiar os seus filhos durante as apresentações, o que pode ter um impacto na relação familiar. O objetivo principal do evento foi proporcionar às mães um momento de relaxamento.

“Nós nos divertimos muito, especialmente nas apresentações das crianças, que foi maravilhoso. Além de estarmos próximos dos filhos, também pudemos interagir com outras mães e outras crianças para comemorar essa data especial. É legal quando a escola tem os mesmos valores que os pais. Por isso, acho importante essa comemoração acontecer dentro da escola”, finalizou Joana dos Santos Avo da aluna Sophia.

“O dia das mães nos oferece uma grande oportunidade, não apenas homenagear as Mães, mais agradecer a pessoa mais especial em nossa vida. A escola agradece a todas as mães que confiam em nossa escola para cuidar e guardar seu bem mais precioso que são os filhos. Essa parceria entre pais e escola ajuda e muito o rendimento escolar dos filhos ”Francisca Viana Diretora.

Comentários