No dia 10/02, Eike recebeu a visita da esposa Flávia Sampaio. Flávia é advogada e entrou na unidade com a carteira da OAB. As visitas de familiares só podem ser feitas após a confecção de uma carteirinha, mas a esposa do empresário entrou com a sua identificação profissional.

Acompanhada de dois advogados ele conversou com o marido pelo parlatório.

As investigações fazem parte da Operação Eficiência, desdobramento da força-tarefa da Lava Jato no Rio.

